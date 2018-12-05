Сенатор: СССР уничтожило предательство высшего его руководства

Москва, , 04:31 — REGNUM Советский Союз был уничтожен не без участия ряда высших партийных советских деятелей, которые своими же руками занимались уничтожением собственной страны, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Кондратьев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"А теперь, когда мы задумаемся, а каков же круг людей вокруг Горбачева. Тот же Яковлев, будучи в свое время послом в Канаде написал книгу, восхваляющую советский образ жизни до фанатизма… Вдруг раз, и на 180 градусов развернулся. На каком моменте и когда он развернулся, и кто его развернул? Как сдавались Шеварнадзе интересы Советского Союза?», — заявил.

По его словам, целью холодной войны со стороны западного блока во главе с США было развалить Советский Союз и по факту мы знаем, что СССР нет, стало быть можно зафиксировать проигрыш СССР в холодной войне, который был осуществлен не без участия указанных выше лиц.

Напомним, что Александра Яковлева, который заведовал в 80-е годы прошлого века отделом пропаганды ЦК КПСС считается одним из «архитекторов» и идеологов Перестройки, который сознательно вел курс на уничтожения коммунизма и Советского Союза.

По словам лидера движения «Суть времени» Сергея Кургиняна, деятельность Яковлева не была «агентурной» и управляемой с Запада, как многие пытаются упростить. Яковлев осуществлял план демонтажа СССР и интеграции в Европу на капиталистическом базисе, который был инициирован внутри КГБ СССР не без прямого и руководящего участия его руководителя Юрия Андропова.

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