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Хакеры взломали почту членов Национального комитета республиканской партии

Политика

По меньше мере четырех высокопоставленных членов

Вашингтон, 5 декабря 2018, 04:29 — REGNUM  Неизвестные взломали адреса электронной почти членов Национального комитета Республиканской партии США во время предвыборной кампании на промежуточных выборах в конгресс, сообщает Associated Press.

Сообщается, что взломы осуществлялись за несколько хакерских атак в течение нескольких месяцев, начиная с апреля 2018 года. В результате взломов злоумышленники просматривали переписку по меньше мере четырех членов комитета. Отмечается, что случаями взлома уже занимаются компании, связанные с кибербезопасностью, и ФБР.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря хакерская группировка Anonymous опубликовала новую серию документов по британскому проекту Integrity Initiative. Эти документы освещали деятельность британских спецслужб по вмешательству во внутренние дела иностранных государств, в том числе и России.

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