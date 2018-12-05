Среда, 5 Декабря 2018 года
05:06:53 МСК

Кедми: американцы не врали, когда говорили о нерасширении НАТО на восток

Политика

...они представить не могли, что Россия этому не будет препятствовать

Москва, 5 декабря 2018, 04:13 — REGNUM  США были готовы не расширять НАТО на восток, и были поражены, что Россия этому даже не хочет сопротивляться, заявил экс-руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Когда американцы говорили и убеждали, что НАТО не пойдет на восток, они не врали. Они представить не могли, что Россия этому не будет препятствовать, будет этому содействовать. Потом сложились так обстоятельства, а им никто не мешает… Потому что слабость России в понимании своих целей и Запада была даже им не понятна, и я это знаю, потому что я был с той стороны», — заявил Кедми, отметив, что Соединенные Штаты даже представить себе не могли, что первый и последний президент СССР хочет собственными руками уничтожить КПСС.

По словам Кедми, не нужно также преувеличивать «миролюбие» тогдашнего президент США Джорджа Буша старшего, который на самом деле мечтал о расчленении России и окончательном ее уничтожении, но опасался её ядерной мощи.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Обострение отношений России и НАТО
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить