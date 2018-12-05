Прокуратура США затребует через суд документы о бизнесе Трампа

Вашингтон, , 04:02 — REGNUM Генпрокуратуры штата Мэриленд и округа Колумбия собираются через суд получить документы насчет коммерческой деятельности компании Trump Organization, принадлежащей американскому президента Дональду Трампу, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.

Это связано с судебным разбирательством, в ходе которого Трампа подозревают в нарушении конституции США, потому что он якобы ведет бизнес с правительственными организациями других стран.

«Мы ищем подтверждения информации, которая всем давно известна: Трамп нарушает положения конституции. Он получил многочисленные платежи от иностранных правительств и госучреждений. Они проводились, по крайней мере часть из них, через Trump hotel в округе Колумбия», — заявил генпрокурор Мэрилента Брайан Фрош.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить некие документы ФБР, способные нанести непоправимый ущерб репутации Демпартии США, если демократы попробуют инициировать новые расследования в адрес президента.

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