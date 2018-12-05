Среда, 5 Декабря 2018 года
05:07:27 МСК

Британский парламент приступил к обсуждению сделки по Brexit

Политика

Решение будет принято 11 декабря

Британский парламент приступил к обсуждению сделки по Brexit
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Brexit

Лондон, 5 декабря 2018, 03:23 — REGNUM  Палата общин парламента Великобритании приступила к дебатам по проекту соглашения о выходе страны из ЕС, достигнутого премьер-министром Терезой Мэй.

Сообщается, что перед началом дебатов члены парламента голосовали по предложениям, которые внесли депутаты. Эти предложения касались обязательств правительства о публикации полного текста доклада о юридических аспектов сделки.

Также депутаты предоставили себе расширенные полномочия, позволяющие им вносить поправки в предложения во время дебатов.

Отмечается, что дебаты продлятся пять дней, а вечером 11 декабря парламент вынесет свое решение по соглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Брюссель не будет рассматривать иных вариантов соглашения с Великобританией. По его словам, если Соединенное Королевство не примет текущий вариант соглашения, то ему придется выходить из состава ЕС без сделки.

Читайте ранее в этом сюжете: «Либо эта сделка, либо жесткий Brexit. Или никакого Brexit»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выход Великобритании из Евросоюза
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить