Киев попросил у НАТО «самую лучшую санкцию» для Москвы

Брюссель, , 02:47 — REGNUM Самой желанной для Киева антироссийской санкцией является остановка проекта «Северный поток — 2», заявил украинский министр иностранных дел Павел Климкин по итогам министерской встречи НАТО, пишет «Европейская правда».

«Мы говорили о том, что нужно остановить «Северный поток — 2» и о том, что это была бы лучшая санкция против РФ, также как и возможность запрета для некоторых российских судов пользоваться портами цивилизованных стран», — заявил Климкин.

Украинский дипломат пояснил, что Киев не удовлетворится персональными санкциями, которые были бы введены против руководства ВМФ России. Это было бы «совсем не то», ведь нужен «комплексный ответ».

Напомним, после провокации Украины в Керченском проливе 25 ноября Киев впервые объявил военное положение, которого до сих пор не было, несмотря на военные действия ВСУ против Донбасса. Украинский МИД и другие ведомства и официальные лица этой страны практически ежедневно высказываются по поводу «виновности России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в госдепе США заявили, что Москва должна отпустить арестованных (за нарушение территориальных вод РФ) украинских моряков, иначе Вашингтон будет «усугублять» свое давление на Россию.

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