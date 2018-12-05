Эксперт: Ультиматум Помпео по РСМД – маневр с оглядкой на ЕС

Москва, , 02:20 — REGNUM Ультимативное заявление американского госсекретаря Майка Помпео по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) сделано с оглядкой на европейских партнеров Вашингтона, считает глава Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, передает Russia Today.

Комментируя заявление главы американского госдепа от 4 декабря о выходе США из РСМД через 60 дней, Батюк сказал:

«Я полагаю, что такое заявление Помпео связано с позицией европейских союзников Вашингтона, которые неоднозначно восприняли весть о выходе США из ДРСМД».

Эксперт напомнил, что европейцы «обоснованно опасаются размещения американских ракет средней дальности» на своей территории.

«Поэтому официальный Вашингтон вынужден маневрировать, выдвигать условия», — добавил Батюк.

Он подчеркнул отсутствие в речи Пемпео доказательств мнимого несоблюдения РСМД со стороны Москвы. Теперь, после этого ультиматума, европейским союзникам ничего не остается, как «поверить американцам на слово».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Помпео заявил 4 декабря, что Вашингтон дает России 60 дней, в течение которых США не будут «разрабатывать, производить или размещать такие ракетные системы». Если Москва «пересмотрит свое решение, вернется к договору и ликвидирует свою ракетную программу», Вашингтон будет «приветствовать» такое решение.

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