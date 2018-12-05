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Госдеп пообещал Москве «усугублять последствия» из-за украинских моряков

Политика

«Пока они удерживают этих членов экипажа, мы будем продолжать усугублять последствия»

Госдеп пообещал Москве «усугублять последствия» из-за украинских моряков
Карикатура советского журнала «Крокодил». 1977

Вашингтон, 5 декабря 2018, 01:44 — REGNUM  Тактики «усугубления последствий» будет придерживаться Вашингтон в связи с арестом украинских моряков, сообщил пресс-служба госдепа США.

Комментируя решение Вашингтона в связи с тем, что в России после провокации в Керченском проливе находятся под арестом моряки ВМС Украины, представитель госдепа выдвинул Москве ультиматум: освободить или будет хуже.

«Пока они удерживают этих членов экипажа, мы будем продолжать усугублять последствия», — говорится в заявлении.

В «ультиматуме» заявлено, что если арестованных не освободят, то «боль будет только сильнее со временем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 декабря американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Россия должна срочно освободить украинских моряков. Иначе Вашингтон и его приспешники дадут Москве «коллективный ответ, демонстрирующий, что поведение России недопустимо».

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