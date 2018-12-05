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В Кремле подтвердили встречу Путина с новым составом СПЧ 11 декабря

Политика

В новый состав Совета по правам человека вошли 51 человек

Москва, 5 декабря 2018, 01:26 — REGNUM  Президент России Владимир Путин встретится с новым составом Совета по правам человека (СПЧ) 11 декабря, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов подтвердить или опровергнуть слова члена СПЧ Игоря Борисова о встрече с президентом 11 декабря, Песков ответил утвердительно. Тем самым пресс-секретарь подтвердил ранее озвученную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент РФ Владимир Путин утвердил новый состав Совета по развитию гражданского общества и правам человека. В новый состав вошли 51 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин утвердил новый состав Совета по правам человека

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