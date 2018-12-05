Карабах готов рассмотреть досрочное освобождение гражданина Азербайджана

Степанакерт, , 00:07 — REGNUM Начальник управления по информации и связям с общественностью МИД Нагорно-Карабахской Республики Артак Нерсисян прокомментировал предложение азербайджанской стороны об обмене военнопленных по принципу «всех на всех».

«В первую очередь, необходимо внести ясность в вопрос о статусе лиц, находящихся у сторон. В Арцахе (Нагорном Карабахе — ИА REGNUM ) по решению суда отбывают наказание трое граждан Азербайджана, двое из них, Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, — за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая похищение и убийство несовершеннолетнего юноши. Согласно нормам международного гуманитарного права, они не являются ни заложниками, ни военнопленными», — сказал Нерсисян.

По его словам, в то же время в Азербайджане удерживаются трое армянских заложников, которые были захвачены азербайджанской стороной за последние годы. По утверждению Нерсисяна, они не совершили никаких преступлений на территории Азербайджана, а двое из них имеют определенные проблемы со здоровьем.

«Все трое являются заложниками, и их удержание в Азербайджане является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, а также Международной конвенции о борьбе с захватом заложников», — сказал представитель карабахского МИД.

По его мнению, мотивы азербайджанской стороны очевидны: Баку пытается поставить знак равенства между отбывающими наказание в Арцахе по решению суда преступниками и удерживаемыми в Азербайджане заложниками с тем, чтобы предложение об обмене по принципу «всех на всех» выглядело в качестве гуманитарного шага.

«Власти Республики Арцах неоднократно заявляли о том, что не вели и не ведут каких-либо переговоров относительно освобождения или же обмена ДильгамаАскерова и Шахбаза Гулиева. Более того, призывы к их освобождению являются очевидным поощрением безнаказанности и вседозволенности, как это произошло в случае с убийцей Сафаровым. Очевидно, что Азербайджан в очередной раз пытается спекулировать гуманитарными вопросами в своих политических целях.

В качестве гуманитарного жеста власти Арцаха готовы в рамках закона рассмотреть возможность досрочного освобождения гражданина Азербайджана Эльнура Гусейнзаде, который не совершал тяжких или же особо тяжких преступлений на территории Арцаха», — подчеркнул Нерсисян.

Он также отметил, что ответные действия Азербайджана, направленные на освобождение армянских заложников, в первую очередь, тех, у кого есть очевидные проблемы со здоровьем, продемонстрировали бы готовность этой страны предпринять гуманитарные шаги, а также серьезность звучащих из Баку заявлений.

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