Украина предлагает России обменять 300 человек на арестованных моряков

Киев, , 23:57 — REGNUM Киев призывает Москву к переговорам о возможности обмена украинских моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе. Об этом заявил на брифинге 4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, арестованных моряков «есть на кого менять». «У нас достаточный фонд обмена — более 300 лиц, осуждённых за антигосударственную деятельность», — сказал Луценко.

При этом он отметил, что пока российская сторона «даже не хочет разговаривать на эту тему», и в этой ситуации Киев рассчитывает на «международную солидарность».

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, которые грубо вторглись в территориальные воды РФ. Члены экипажей судов в составе 24 человек, включая двух сотрудников СБУ, были арестованы. В настоящее время они содержатся в московском СИЗО «Лефортово».

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