Среда, 5 Декабря 2018 года
00:24:11 МСК

Украина предлагает России обменять 300 человек на арестованных моряков

Политика

Генпрокурор Украины заявил, что задержанных в Керченском проливе моряков «есть на кого менять»

Киев, 4 декабря 2018, 23:57 — REGNUM  Киев призывает Москву к переговорам о возможности обмена украинских моряков, арестованных после провокации в Керченском проливе. Об этом заявил на брифинге 4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, арестованных моряков «есть на кого менять». «У нас достаточный фонд обмена — более 300 лиц, осуждённых за антигосударственную деятельность», — сказал Луценко.

При этом он отметил, что пока российская сторона «даже не хочет разговаривать на эту тему», и в этой ситуации Киев рассчитывает на «международную солидарность».

Напомним, 25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, которые грубо вторглись в территориальные воды РФ. Члены экипажей судов в составе 24 человек, включая двух сотрудников СБУ, были арестованы. В настоящее время они содержатся в московском СИЗО «Лефортово».

Читайте ранее в этом сюжете: Украинский омбудсмен: наши моряки получают в России все необходимое

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Провокация ВМС Украины в Керченском проливе и ее последствия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить