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Ереван опроверг слова Ушакова: саммит ОДКБ предложил перенести Путин

Политика

2 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе последней телефонной беседы предложил перенести саммит ОДКБ, который должен был пройти 6 декабря в Санкт-Петербурге

Ереван опроверг слова Ушакова: саммит ОДКБ предложил перенести Путин
Иллюстрация:  verelq.am

Ереван, 4 декабря 2018, 23:47 — REGNUM  Армения не выступала с предложением отложить саммит ОДКБ, который должен был состояться 6 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян. Он отметил, что Пашинян говорил на эту тему с журналистами 2 декабря, добавив, что всё было именно так, как сказал Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам, что саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам.

2 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян сообщил, что президент России Владимир Путин в ходе последней телефонной беседы предложил перенести саммит ОДКБ, который должен был пройти 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«В ходе нашей последней телефонной беседы президент России предложил, чтобы исходя из сложившейся ситуации 6-го числа мы не проводили саммит ОДКБ, а в рабочем порядке провели обсуждения, и затем лишь поехали с готовыми решениями. Я согласился, потому что считаю, что правильнее решить этот вопрос рабочими процедурами», — отметил Пашинян.

Читайте ранее в этом сюжете: Саммит ОДКБ был перенесён по просьбе Армении: Ушаков

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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
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