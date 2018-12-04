США требуют от ЕС ввести санкции против Ирана

Брюссель, , 23:46 — REGNUM Соединенные Штаты будут добиваться от Евросоюза введения антииранских санкций — в ответ на испытание Ираном баллистических ракет, 4 декабря передает агентство Reuters.

«Мы хотели бы, чтобы Европейский союз принял санкции против людей и организаций, которые содействуют ракетным испытаниям Ирана и распространению ракет», — заявил журналистам специальный представитель Белого дома по Ирану Брайан Хук по итогам встреч с союзниками по НАТО в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 4 декабря Франция, Германия и Великобритания потребовали созвать совещание Совета Безопасности ООН по вопросу пусков иранских баллистических ракет.

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