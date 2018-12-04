Среда, 5 Декабря 2018 года
00:23:56 МСК

Си Цзиньпин: «Мы укрепляем стратегическое партнерство между Китаем и ЕС»

Политика

Председатель КНР провел переговоры с президентом Португалии

Си Цзиньпин: «Мы укрепляем стратегическое партнерство между Китаем и ЕС»
Friends of Europ
Флаги Китая и ЕС

Лиссабон, 4 декабря 2018, 23:35 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об «укреплении стратегического партнерства» с Португалией и всем Европейским союзом, 4 декабря передает агентство Reuters.

«Китайско-португальские отношения вступают в самый лучший период в истории», — заявил китайский лидер в ходе переговоров с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

Си Цзиньпин также отметил, что сотрудничество с Португалией «укрепит стратегическое партнерство между Китаем и Европейским союзом».

Читайте также: Суверенный Китай не подчинится интересам США — China Daily

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китай и ЕС
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить