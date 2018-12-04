Украинский омбудсмен: наши моряки получают в России все необходимое

Киев, , 23:33 — REGNUM Задержанные российскими пограничниками украинские моряки получают необходимое лечение, имеют теплую одежду и обувь, написала 4 декабря уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, информацию она получила от уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой. Потяева посетила украинских военнослужащих в СИЗО «Матросская тишина». Двое задержанных уже выходят на прогулки, у них легкие повреждения рук. Еще у одного моряка — ранения обеих ног, ему предоставлены костыли, а его камера оборудована всеми удобствами.

Также Потяева посетила задержанных моряков в СИЗО «Лефортово». Здесь моряки также обеспечены всем необходимым, и у них даже есть собственные счета.

Напомним, украинские моряки были задержаны 25 ноября пограничниками после того, как они с целью провокации нарушили российскую границу возле Керченского пролива.

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