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Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Португалию

Политика

По заявлению китайского лидера, он рассчитывает на дальнейшее развитие отношений с этой страной

Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Португалию
Иллюстрация: Kremlin.ru
Председатель КНР Си Цзиньпин

Лиссабон, 4 декабря 2018, 23:09 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Португалию; в аэропорту Лиссабона была организована торжественная церемония встречи, которую с португальской стороны возглавил глава МИД Аугушту Сантуш Силва, сообщает 4 декабря Синьхуа.

Китайский лидер передал правительству и народу Португалии искренний привет и наилучшие пожелания и подчеркнул, что отношения традиционной дружбы и доверия двух стран выдержали проверку временем. Отдельно было упомянуто успешное решение о возвращении под китайский суверенитет бывшей португальской колонии Макао, которая ныне является Специальным автономным районом Аомэнь.

На этой позитивной основе в 2005 году между Пекином и Лиссабоном были установлены отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, которое принесло выгоды народам обеих стран.

Си Цзиньпин подчеркнул, что в 2019 году исполняется 40 лет установления между странами дипломатических отношений. «Я рассчитываю обсудить план взаимодействия между двумя странами с президентом Португалии Марселу Ребелу ди Созой и премьер-министром Антониу Коштой», — заявил китайский лидер, выразив уверенность в быстром, поступательном развитии двусторонних отношений в будущем.

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