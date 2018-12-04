Беспилотник-шпион ВВС США вел разведку у границ Белгородской области

Белгород, , 23:05 — REGNUM Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B Global Hawk осуществил полет вдоль границ Белгородской области РФ, сообщает 4 декабря Интерфакс-АВН со ссылкой на мониторинговые данные авиационных интернет-ресурсов.

Вопреки своему обычному маршруту вдоль линии соприкосновения сторон вооруженного конфликта в Донбассе Global Hawk ушел в сторону Харьковской области и более 150 км летел вдоль границы Белгородской области, приближаясь к ней на 35−40 км.

Отмечается, что ранее воздушные разведчики США не совершали целенаправленных пролетов вдоль российских границ с Украиной.

Бортовая аппаратура самого большого в мире беспилотника RQ-4B Global Hawk позволяет собирать информацию с территории радиусом 450 км. Воздушный разведчик массой 15 тонн оборудован камерами высокого разрешения, инфракрасными сенсорами, радарами слежения за движущимися объектами и системами сбора радиоэлектронной информации.

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