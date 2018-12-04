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В Совфеде призвали США не ждать 60 дней для решения вопроса с ДРСМД

Политика

Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление Майка Помпео о готовности США выйти из договора через два месяца

В Совфеде призвали США не ждать 60 дней для решения вопроса с ДРСМД
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 4 декабря 2018, 22:48 — REGNUM  Требование Вашингтона к Москве в течение 60 дней «вернуться к исполнению» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности не может серьёзно восприниматься российской стороной, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Очередной политический кульбит США. Прежде всего отмечу, что подобного рода заявления не могут всерьёз восприниматься Россией», — написал сенатор на своей странице в Facebook, комментируя последние заявления госсекретаря США Майка Помпео.

Клинцевич высказал мнение, что «не следует ждать ещё 60 дней, когда процессы с большой вероятностью станут совсем необратимыми», а необходимо «немедля попытаться разрешить возникшие противоречия в сфере выполнения ДРСМД, что неоднократно предлагала и предлагает сейчас Россия».

«Мы готовы выложить все карты на стол, доказав всему миру, что наша страна жёстко следует этому договору, — подчеркнул сенатор. — Госсекретарь США Майкл Помпео, пытаясь свалить с больной головы на здоровую, продолжает спекулировать на одной из важнейших проблем поддержания европейской и мировой безопасности, что совершенно недопустимо».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Майк Помпео на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что Вашингтон готов приостановить выполнение своих обязательств в рамках Договора о РСМД через два месяца, если российская сторона «не вернётся к исполнению договора».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя данное заявление, отметила, что «Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно».

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