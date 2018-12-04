Делегация хуситов летит в Швецию на переговоры о прекращении войны в Йемене

Сана, , 22:42 — REGNUM Представители вооруженных формирований йеменских хуситов отправились в Швецию на переговоры по мирному урегулированию, сообщает 4 декабря телеканал «Аль-Арабийя».

Переговоры по йеменскому вооруженному конфликту организованы под эгидой ООН и делегацию хуситов сопровождает спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс. В Швецию они вылетели на кувейтском самолете.

Глава делегации Мухаммед Абдель-Салам сообщил на своей странице в Twitter, что он и его коллеги приложат все усилия для успеха переговоров по восстановлению мира и прекращению агрессии.

Как сообщало ИА REGNUM, перед началом переговоров стороны конфликта в Йемене провели обмен пленными.

Напомним, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась так называемая арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, что обернулось резкой эскалацией боевых действий и резким увеличением числа жертв среди мирного населения страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В тюрьме «правительственной коалиции» Йемена вспыхнули беспорядки