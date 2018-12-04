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EBay подчинится требованиям Украины убрать символику ЛНР и ДНР

Политика

В компании отметили, что республики находятся в санкционных списках США и ЕС

Киев, 4 декабря 2018, 22:44 — REGNUM  Американский гигант интернет-торговли eBay согласился с требованиями Украины, сообщает 4 декабря пресс-служба посольства Украины в США на странице в соцсети Facebook.

Согласно сообщению, компания eBay ответила на обращение посла Украины в США Валерия Чалого, который просил убрать из продажи на сайте eBay товары с символикой Луганский или Донецкой Народных Республик (ЛНР и ДНР).

Интернет-гигант пообещал убрать соответствующие товары, так как ЛНР и ДНР находятся в санкционных списках ЕС и США.

Напомним, ДНР и ЛНР отделились от Украины в 2014 году в результате законного референдума. Однако Киев не только отказался принимать результаты голосования, но и назвал республики «террористическими организациями».

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство Украины в США попросило Amazon и Ebay убрать символику ДНР и ЛНР

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