Совмин Белоруссии создаёт рабочую группу по сотрудничеству с Россией

Минск, , 22:36 — REGNUM Распоряжением председателя Совета министров Белоруссии Сергея Румаса от 30 ноября поручено «создать рабочую группу по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества». Текст распоряжения опубликован на сайте правительства Белоруссии.

Согласно приложению к распоряжению, группу возглавил зампред Совмина, бывший глава посольства Белоруссии в России Игорь Петришенко, а его замом стал первый замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко. В её состав включены представители различных министерств и ведомств, а также Академии наук. В составе группы — бывший зампред Совмина, курировавший ТЭК и переговорщик с правительством РФ по нефтегазовым вопросам, недавно назначенный послом РБ в РФ Владимир Семашко.

Рабочей группе поручено «вырабатывать позиции по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества», вносить в Совмин «предложения по их решению (при необходимости с проектами нормативных правовых актов)», а также при необходимости привлекать в установленном порядке к участию в работе представителей республиканских органов госуправления и подчиненных правительству госорганизаций. Отдельным пунктом распоряжения группе предписано «обеспечить взаимодействие с созданной в Российской Федерации рабочей группой по вопросам российско-белорусских отношений».

Напомним, что ранее правительство РФ создало аналогичную группу, которой поручено заняться решением проблемных вопросов по сотрудничеству с Белоруссией в нефтегазовой сфере. Александр Лукашенко настаивает на выплате Россией «компенсации» Белоруссии за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере («налоговый манёвр»).

Отметим, что накануне саммитов ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге, которые пройдут 6 декабря, заместитель министра финансов Белоруссии Андрей Белковец на форуме для иностранных инвесторов Belarus Crossway'18 заявил, что республика в течение шести лет потеряет от российского налогового манёвра $10 млрд, и если Россия не выплатит компенсацию, то Белоруссия покинет ЕАЭС. Ранее минфин Белоруссии заявлял, что потери от российского налогового манёвра составят $300 млн в 2019 году.