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МИД Украины пугает своих граждан российскими спецслужбами в Белоруссии

Политика

Куда ни поедет украинский гражданин – везде его ожидают «российские спецслужбы»

МИД Украины пугает своих граждан российскими спецслужбами в Белоруссии
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Климкин

Киев, 4 декабря 2018, 22:43 — REGNUM  Гражданам Украины «опасно» быть не только в России, но теперь еще и в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает 4 декабря УНИАН.

По словам чиновника, некоторые украинские граждане будут «под угрозой» в Белоруссии, где действуют «российские спецслужбы». Климкин вспомнил историю с Павлом Грибом, который «пропал» в Белоруссии.

Напомним, об «опасности» пребывания украинских граждан в Белоруссии Климкин говорил и ранее. Как комментировал его слова посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, существует не реальная, а «потенциальная» опасность, так как граждане Украины «потенциально» могут быть задержаны на территории Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: Кизим: потенциальная угроза гражданам Украины в Белоруссии существует

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