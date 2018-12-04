МИД Украины пугает своих граждан российскими спецслужбами в Белоруссии

Киев, , 22:43 — REGNUM Гражданам Украины «опасно» быть не только в России, но теперь еще и в Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, сообщает 4 декабря УНИАН.

По словам чиновника, некоторые украинские граждане будут «под угрозой» в Белоруссии, где действуют «российские спецслужбы». Климкин вспомнил историю с Павлом Грибом, который «пропал» в Белоруссии.

Напомним, об «опасности» пребывания украинских граждан в Белоруссии Климкин говорил и ранее. Как комментировал его слова посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим, существует не реальная, а «потенциальная» опасность, так как граждане Украины «потенциально» могут быть задержаны на территории Белоруссии.

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