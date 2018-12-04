Вторник, 4 Декабря 2018 года
22:36:33 МСК

В тюрьме «правительственной коалиции» Йемена вспыхнули беспорядки

Политика

Бунт произошел в тюрьме города Мукалла

Аден, Йемен, 4 декабря 2018, 22:30 — REGNUM  В тюрьме йеменского города Мукалла, удерживаемого «правительственной коалицией», вспыхнули массовые беспорядки, 4 декабря передает агентство Associated Press.

По свидетельству заключенных, беспорядки произошли после того, как охранники попытались пресечь голодовку 40 человек, требовавших освободить оправданных судом арестантов, а также тех, кто содержится в тюрьме без предъявления обвинений.

Представители «правительственной коалиции» называют бунтовщиков членами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытались сбежать из тюрьмы.

Читайте также: Спецпосланник ООН лично доставит делегацию хуситов на переговоры в Швецию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Йемене
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить