В тюрьме «правительственной коалиции» Йемена вспыхнули беспорядки

Аден, Йемен, , 22:30 — REGNUM В тюрьме йеменского города Мукалла, удерживаемого «правительственной коалицией», вспыхнули массовые беспорядки, 4 декабря передает агентство Associated Press.

По свидетельству заключенных, беспорядки произошли после того, как охранники попытались пресечь голодовку 40 человек, требовавших освободить оправданных судом арестантов, а также тех, кто содержится в тюрьме без предъявления обвинений.

Представители «правительственной коалиции» называют бунтовщиков членами «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытались сбежать из тюрьмы.

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