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Совбез ООН обсудит запуски баллистических ракет, произведенные Ираном

Политика

Пуски ракет «Золфакар» и «Циам» могут нарушать «ядерную сделку»

Нью-Йорк, США, 4 декабря 2018, 22:19 — REGNUM  Франция, Германия и Великобритания созывают Совет Безопасности ООН в связи с пусками иранских баллистических ракет, 4 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению трех стран, пуски ракет «Золфакар» и «Циам» 30 сентября и 1 октября могут нарушать «ядерную сделку».

По словам представителя Великобритании Карен Пирс, проводя запуски ракет, Иран демонстрирует «непоследовательное поведение» в отношении соблюдения соглашения 2015 года.

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