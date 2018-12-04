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В Совфеде заявили о готовности России выложить карты на стол по ДРСМД

Политика

Не следует ждать еще 60 дней, считает парламентарий

Москва, 4 декабря 2018, 22:06 — REGNUM  Ультиматум США об условиях выполнения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в Совфеде назвали очередным политическим кульбитом Америки, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

США ожидают, что Россия вернется к выполнению Договора по РСМД в течение двух месяцев, если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению, заявил в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео.

«Очередной политический кульбит США. Прежде всего отмечу, что подобного рода заявления не могут всерьез восприниматься Россией», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, не следует ждать еще 60 дней, когда процессы с большой вероятностью станут совсем необратимыми, а нужно немедля попытаться разрешить возникшие противоречия в сфере выполнения ДРСМД, что неоднократно предлагала и предлагает сейчас Россия.

«Мы готовы выложить все карты на стол, доказав всему миру, что наша страна жестко следует этому договору», — заверил Клинцевич.

Госсекретарь США Майк Помпео, пытаясь свалить с больной головы на здоровую, продолжает спекулировать на одной из важнейших проблем поддержания европейской и мировой безопасности, что совершенно недопустимо, указал парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД РФ: Вашингтону прекрасно известно, что Россия соблюдает договор о РСМД

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