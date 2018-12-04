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США выдвинули России ультиматум по ДРСМД

Политика

Россия развернула «несколько дивизионов с ракетами SSC-8»

Брюссель, 4 декабря 2018, 22:13 — REGNUM  Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты дают России 60 дней на разрешение ситуации с вероятным нарушением Договора о сокращении ракет средней и меньшей дальности 1987 года (ДРСМД), 4 декабря передает агентство Reuters.

На саммите в Брюсселе Помпео заявил, что Россия развернула «несколько дивизионов с ракетами SSC-8», также известными как «Новатор 9M729». Введение в строй данных ракет Вашингтон считает нарушением ДРСМД.

«Дальность действия делает эти ракеты непосредственной угрозой для Европы», — пояснил Помпео после встречи с союзниками по НАТО.

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