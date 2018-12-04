МИД РФ: Вашингтону прекрасно известно, что Россия соблюдает договор о РСМД

Москва, , 21:36 — REGNUM Россия соблюдает требования Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) самым неукоснительным образом, и Белому дому об этом хорошо известно, заявила 4 декабря на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом МИД России ответил на заявления главы госдепа США Майка Помпео и генсека НАТО Йенса Столтенберга, обвинивших Москву в нарушении норм ДРСМД.

«Россия неукоснительно соблюдает положение договора, и американской стороне это известно», — сказала Мария Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между США и СССР в 1987 году, и, согласно его нормативам, Вашингтон и Москва обязывались отказаться от разработки, испытаний и развертывания баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью действия от 1000 до 5500 км.

США и их сателлиты из НАТО обвиняют Россию в нарушении этого договора, утверждая, что принятая в декабре 2017 года на вооружение крылатая ракета наземного базирования 9М729 для комплекса «Искандер» по своим тактико-техническим характеристикам выходит за рамки ограничений ДРСМД.

В свою очередь, МИД РФ официально сообщил о передаче американской стороне технических данных по ракете 9М729, которые полностью соответствуют международным обязательствам, взятым на себя Россией в рамках ДРСМД.

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