Назарбаев и Лукашенко согласовали повестку саммитов ЕАЭС и СНГ 6 декабря

Минск, , 21:29 — REGNUM Нурсултан Назарбаев позвонил 4 декабря Александру Лукашенко и обсудил с ним предстоящую повестку дня саммитов Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, которые пройдут 6 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом проинформировали пресс-службы президентов Белоруссии и Казахстана.

Согласно сообщениям президентских пресс-служб, Назарбаев и Лукашенко обсудили также вопросы двусторонних отношений. При этом они констатировали «положительную динамику отношений в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах» и «обменялись мнениями по дальнейшему развитию ЕАЭС в преддверии заседания Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге».

Также сегодня, 4 декабря, состоялись телефонные переговоры Нурсултана Назарбаева с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым и президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе президента Казахстана отметили, что обсуждались те же темы — состояние двусторонних отношений и мероприятия 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Напомним, что также сегодня, 4 декабря, накануне саммитов ЕАЭС и СНГ, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналистам на брифинге в Москве, что запланированный на 6 декабря саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности отменён по просьбе Армении, которая готовится к выборам. По словам Ушакова, саммит ОДКБ вряд ли состоится до конца года и исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ остается Валерий Семериков.

Отметим, что на саммите ОДКБ в Астане главы государств — членов военного блока не договорились о кандидатуре генсека, так как Никол Пашинян настаивал на кандидатуре представителя Армении, которую президенты не поддержали. Также напомним, что накануне саммитов в Санкт-Петербурге минфин Белоруссии озвучил ультиматум о выходе республики из ЕАЭС в случае, если Россия откажется выплатить официальному Минску «компенсацию» за изменение российского налогового законодательства.