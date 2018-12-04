Госдеп назвал сроки выхода США из Договора о РСМД

Брюссель, 4 декабря 2018, 20:59 — REGNUM Вашингтон готов приостановить выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности через 60 дней. Об этом 4 декабря заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, в обозначенный срок Соединённые Штатыне будет разрабатывать, испытывать и размещать ракеты, которые попадают под действие договора.
В дальнейшем же, США готовы отказаться от выполнения своих обязательств, если российская сторона «не вернётся к исполнению договора», заявил Помпео.
Напомним, накануне пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Вашингтон пока не уведомлял Москву о своём выходе из Договора о РСМД. Он напомнил, что порядок выхода из договора чётко прописан в самом документе. США анонсировали выход из соглашения, но никаких официальных действий в этом направлении пока не предпринимал, отметил пресс-секретарь.
Тем временем группа сенаторов призвала президента США Дональда Трампа отказаться от выхода из договора, заявив, что это станет «геостратегическим подарком России».
Читайте также: В Сенате США выход из РСМД назвали «подарком для России»
Читайте ранее в этом сюжете: В НАТО заявили, что Россия нарушила положения Договора о РСМД