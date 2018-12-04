Госдеп назвал сроки выхода США из Договора о РСМД

Брюссель, , 20:59 — REGNUM Вашингтон готов приостановить выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности через 60 дней. Об этом 4 декабря заявил госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, в обозначенный срок Соединённые Штатыне будет разрабатывать, испытывать и размещать ракеты, которые попадают под действие договора.

В дальнейшем же, США готовы отказаться от выполнения своих обязательств, если российская сторона «не вернётся к исполнению договора», заявил Помпео.

Напомним, накануне пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков сообщил, что Вашингтон пока не уведомлял Москву о своём выходе из Договора о РСМД. Он напомнил, что порядок выхода из договора чётко прописан в самом документе. США анонсировали выход из соглашения, но никаких официальных действий в этом направлении пока не предпринимал, отметил пресс-секретарь.

Тем временем группа сенаторов призвала президента США Дональда Трампа отказаться от выхода из договора, заявив, что это станет «геостратегическим подарком России».

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