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В НАТО заявили, что Россия нарушила положения Договора о РСМД

Политика

Таким нарушением альянс посчитал российскую ракетную систему 9М729

Брюссель, 4 декабря 2018, 20:58 — REGNUM  Создание в России новых ракетных систем нарушает положения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и подвергает риску евроатлантическую безопасность, сообщается в заявлении, опубликованном 4 декабря пресс-службой Североатлантического альянса.

В частности, такой угрозой в НАТО посчитали российскую ракетную систему 9М729, недавно принятую на вооружение.

«Мы решительно поддерживаем мнение США, что Россия заметно нарушает обязательства, взятые на себя в рамках Договора РСМД», — указано в сообщении пресс-службы альянса, также призывающим Россию «немедленно вернуться к полному соблюдению» этого договора.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года МИД России официально сообщил о передаче американской стороне технической информации о ракетном комплексе 9М729, который в США и НАТО называют выходящим за рамки договора ДРСМД.

Справка: ракетный комплекс наземного базирования 9М729 с крылатой ракетой большой дальности в НАТО и США считают сухопутным вариантом ракеты «Калибр-НК», при этом допускают, что дальность полета этой ракеты достигает 5,5 тыс. км.

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Обострение отношений России и НАТО
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