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Израильские солдаты убили палестинца в ходе операции на Западном берегу

Политика

22-летний Мохаммед Хабали был убит выстрелом в голову

Рамалла , 4 декабря 2018, 21:10 — REGNUM  Военные Израиля убили палестинца в ходе операции в городе Тулкарем на Западном берегу реки Иордан, 4 декабря передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению властей города, 22-летний Мохаммед Хабали был убит выстрелом в голову, хотя «не представлял угрозы для солдат».

В городе уже состоялись похороны Хабали, в траурных мероприятиях приняли участие несколько сотен жителей Западного берега.

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Беспорядки и столкновения с полицией в Израиле и Палестине
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