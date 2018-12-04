В Липецкой области назначена глава управления по развитию малого бизнеса

Липецк, , 20:24 — REGNUM В Липецкой области исполняющей обязанности начальника регионального управления по развитию малого и среднего бизнеса назначена Жанна Хайрединова. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Хайрединова родилась в 1987 году в Красноярском крае. В 2010 году окончила Липецкий государственный технический университет, затем — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по специальности «Управление в государственной сфере и бизнесе».

Трудовую деятельность Жанна Хайрединова начала в 2007 году одним из организаторов и руководителей массового проекта «Молодежная школа бизнеса» в Пензе, Смоленске, Рязани, Твери и Воронеже. С 2008 года она руководила федеральной программой «Ты — предприниматель» в Липецкой области, в 2011—2013 годах занимала пост начальника отдела молодежного предпринимательства областного Центра развития добровольчества, а с 2014 года до настоящего назначения занимала должность заместителя начальника управления по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области, где курировала молодежное предпринимательство.