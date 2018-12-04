СМИ: Губернатор Ставрополья не смог объяснить причины «недоработок»

Ставрополь, , 20:23 — REGNUM В Москве 3 декабря прошла большая пресс-конференция губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Владимиров руководит Ставропольем с осени 2013 года, когда был назначен временно исполняющим обязанности губернатора. «За это время, — пишут «Новости-РФ», — край погряз в коррупционных скандалах, госдолг региона вырос до рекордных цифр, часть населения покинула бесконтрольные восточные районы края. О своих планах на переизбрание Владимиров не смог ответить, равно как и на острые вопросы журналистов».

Владимиров прокомментировал упреки со стороны СМИ о том, что на ключевых постах в регионе оказались люди, как пишут «Новости-РФ», «с неоднозначной репутацией, возможно, даже с криминальным прошлым». В частности, в СМИ фигурируют фамилии Льва Травнева — экс-главы администрации Пятигорска, а ныне полномочного представителя губернатора края по Кавказским Минеральным Водам, и Сергея Батынюка — бывшего мэра Невинномысска и полпреда губернатора Ставропольского края, который находится под следствием. Владимиров подчеркнул, что наличие преступного прошлого определяют правоохранительные органы и суд.

«Если говорить про Батынюка, он уже с начала 2000-х годов работает в системе госвласти Ставропольского края, долгое время занимал должность главы Невинномысска. Я не знаю, было у него преступное прошлое — не было. Человек много лет работает в госвласти. Если нет на нем никаких подозрений, как можно о нем сказать, что он с прошлым?», — сказал Владимиров.

«Травнев — та же самая история. Если мне память не изменяет, с 2008 или 2009 года он занимает должность главы города Пятигорска. Было ли у него криминальное прошлое в Пятигорске? Я не знаю. Это должны решать органы правопорядка. А эти высказывания в СМИ — непроверенные горячие факты, которые просто хочется показать», — заявил он.

Сегодня Батынюк, по словам губернатора, находится под следствием.

«Его обвиняют в мошенничестве: якобы он кому-то обещал решить какие-то вопросы за какие-то деньги. Я даже не погружаюсь в эту тему. Он уже уволен. Чистка рядов будет продолжаться до тех пор, пока они не будут совсем чистыми. Хотя, я думаю, это процесс бесконечный», — добавил Владимиров.

На вопрос о проблемах восточных районов в части оттока населения губернатор ответил, что у власти была отдельная программа развития этих территорий, однако не смог привести цифры по оттоку коренного населения, вспомнив лишь количество тех, кто оценивает ситуацию в восточной части края как критическую.

«В части коренного населения надо актуализировать информацию. Миграционные процессы на востоке замедлились, это связано с падением градуса межнациональных конфликтов. В 2017 году в районах около 80% оценивали ситуацию межнациональную как критическую. Сегодня их осталось 15%. На фоне всего эти процессы сегодня прекращаются», — сказал Владимиров.

По данным Росстата, напоминают «Новости-РФ», в 2017 году из семи районов на востоке Ставрополья выехало почти 10 тысяч жителей. По данным открытых источников и СМИ, уезжают в основном коренные жители — русские, ногайцы, туркмены. Как отмечает издание, «ранее эксперты связывали такой отток населения с утратой контроля над районами краевым правительством во главе с губернатором Владимировым».

Во время конференции Владимиров признался в своих недоработках, говоря о росте цен и зарплат.

«Над чем нужно работать ещё настойчивее, так это над увеличением реальных доходов жителей края. Мы здесь хоть и идём в ногу с федеральными стандартами, но не успеваем за фактическим темпом роста цен, а значит, не дорабатываем», — отметил глава региона.

Однако при ответе на вопрос о своих достижения со знаком «минус» в работе за год губернатор назвал всего несколько проблем.

«Если говорить о неудачах еще — это проекты, которые мы начинали, по обновлению окон в учебных заведениях — школах, детсадах, техучилищах и прочее. Эту работы мы не завершили. 90% школ сегодня нуждаются в ремонте, здания не успевают восстанавливать. Мы на будущий год заложили деньги в бюджет для ремонта наших школ», — сказал губернатор, сразу после этого перейдя к достижениям со знаком «плюс».

Владимиров также ответил на вопрос, как громкие истории банкротств, в частности, невинномысской «Ставстали», отразились на инвестиционной привлекательности региона.

«Кто сказал, что «Ставсталь» — банкрот? Она работает. В 2011 году, когда мы «Ставсталь» строили, разные процессы шли. Я не хочу никого обвинять, но построили неживое предприятие, 4,5 млрд рублей долгов. Запустили его. Я очень настаивал на запуске, потому что это 900 рабочих мест. Нашли инвестора, который перекупил долг у «Сбербанк-капитал». Затем этот инвестор предположительно попал в некрасивую историю, пускай правоохранительные органы разбираются, и потерял способность управлять. Сегодня у нас хороший инвестор, который полностью держит предприятие рабочим, оно в четыре раза увеличило объем производства», — отметил Владимиров.

Единственная проблема «Ставстали» сегодня, по его словам, — уголовное преследование предыдущего собственника. «Вероятно, — пишут «Новости-РФ», — губернатор не в курсе принятого Арбитражным судом решения о признании «СтавСтали» банкротом». «Решением Арбитражного суда Ставропольского края ООО «СтавСталь» признано несостоятельным с открытием в отношении него конкурсного производства сроком на 6 месяцев», — сказано в документах суда.

На вопрос о том, влияют ли ситуации с банкротствами на инвестиционный климат в регионе, Владимиров не стал отвечать, заявив до этого, что объем инвестиций в регион вырос. Однако, по последним данным, Ставропольский край находился на 71 месте по объему инвестиций в основной капитал.

Директор института региональных проблем Дмитрий Журавлёв считает, что озвученное Владимировым на конференции возможно, хоть и непросто, выполнить.

«Но вот будет ли это выполнено — большой вопрос, — заявил Журавлев «Новостям-РФ». — Потому что для таких подъёмов роста производства нужны вложения, которых, насколько понимаю, в Ставропольском крае нет».

По словам политолога, это попытка сообщить о грандиозной программе развития накануне выборов губернаторов в 2019 году.

«Это, скорее, предвыборный шаг. У нас вообще принято выходить на выборы с грандиозными программами. В предыдущие годы не было таких свершений просто потому, что не было выборов — вот и все», — добавил Журавлев.

По словам собеседника, чистка рядов в команде Владимирова от коррупции вряд ли может быть реальностью из-за зависимости от местных элит.

«Касательно борьбы с коррупцией. Я не могу сказать, будет ли это показуха или реальность, но то, что это не будет так, как в Дагестане — это точно. Потому что чтобы сделать так, как Дагестане, нужно, чтобы приехал человек из Москвы с определёнными полномочиями и с силовой поддержкой. Владимиров и так уже губернатор, он не может быть независим от местных политических и экономических кругов, чтобы приехать и всех пересажать. Любая власть не любит коррупцию, потому что, с одной стороны, она кормит, с другой — уменьшает власть: если ты берёшь деньги, то берёшь на себя обязательства. Регулярная борьба с коррупцией будет, но революционной — нет. А регулярная борьба с коррупцией столь же регулярна, как и сама коррупция», — подытожил эксперт.