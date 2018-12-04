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ЛНР: Киев пытается втянуть в обмен пленными «украинских политзаключенных»

Политика

Эти заключенные не имеют никакого отношения к Минским соглашениям

ЛНР: Киев пытается втянуть в обмен пленными «украинских политзаключенных»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
СБУ, репресси, Украина

Луганск, 4 декабря 2018, 21:01 — REGNUM  Украина пытается втянуть Россию в процесс обмена пленными с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР), заявила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ольга Кобцева, сообщает 4 декабря «Луганский информационный центр».

По ее словам, Украина настаивает на том, чтобы в обмене принимали участие не только украинские военнослужащие, попавшие в плен в независимых республиках, но и «украинские политзаключенные» из России и российские граждане, удерживаемые на территории Украины.

«Минские переговоры не имеют отношения ни к каким «политическим заключенным», — подчеркнула Кобцева.

Напомним, ранее ДНР предложила украинской стороне провести обмен пленными 27 декабря 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: ДНР назвала возможную дату обмена пленными с Украиной

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