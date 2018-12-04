Климкину потребовалась помощь Международного комитета Красного Креста

Киев, , 20:18 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко рекомендовал украинскому министру иностранных дел Павлу Климкину обратиться в Международный комитет Красного Креста (МККК) в Женеве, сообщает 4 декабря Twitter украинского президента.

На своей странице в соцсетях Пётр Порошенко написал, что это потребовалось для того, чтобы уточнить информацию о состоянии украинских моряков, задержанных российскими пограничниками за нарушение государственной границы возле Керченского пролива.

«Поручил министру иностранных дел Павлу Климкину срочно связаться с Международным комитетом Красного Креста в Женеве, чтобы Красный Крест отправил специальную миссию для проверки состояния заключенных украинских моряков», — оповестил Порошенко всех заинтересованных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что регулярно извещает Киев о состоянии украинских моряков. Её украинская коллега, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подтвердила слова Москальковой.

Напомним, 25 ноября три корабля и 24 военнослужащих ВМС Украины были задержаны российскими пограничниками за грубое нарушение госграницы РФ. Для их задержания пограничникам пришлось применить оружие, в результате трое украинских моряков получили легкие ранения.

На данный момент все 24 нарушителя границы арестованы судом на два месяца в рамках уголовного дела о незаконном пересечении государственной границы.

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