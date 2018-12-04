Скончался бывший министр культуры правительства Саакашвили

Тбилиси, , 19:58 — REGNUM В Тбилиси скончался бывший министр культуры правительства Михаила Саакашвили Ника Руруа. В связи с этим фактом МВД Грузии распространило специальное заявление, в котором вероятной причиной кончины Руруа назвало сердечный приступ.

«4 декабря текущего года в управление департамента полиции Старого Тбилиси поступило сообщение о том, что член политического совета «Национального движения», бывший министр культуры Ника Руруа скончался в Тбилиси, в своей жилой квартире (на улице Зандукели №21. По предварительной информации, Ника Руруа скончался в присутствии членов семьи, вероятно, от сердечного приступа. В связи со случившимся ведется расследование по статье 115-ой Уголовного кодекса Грузии (о доведении до самоубийства)», — сказано в сообщении МВД.

Иную версию распространяет телекомпания «Рустави-2», по информации которой, Ника Руруа был найден мертвым в своей квартире. Скорую помощь вызвала обнаружившая его без сознания мать, а когда на место прибыли врачи, он уже был мертв.

Этой же версии придерживаются и соратники Руруа по «Единому национальному движению», а относительно причин смерти пока ничего не говорят и надеются, что их установит следствие. Тело политика уже отправлено на экспертизу.

Пособолезновать семье Ники Руруа 4 декабря вечером пришел к его родным пока еще действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили. Каких-либо комментариев он делать не стал.

Ника Руруа родился в 1968 году в Тбилиси. В Грузии окончил вначале музыкальное училище имени Мелитона Баланчивадзе, затем — Театральный институт (факультет телережиссуры). В студенческие годы и после окончания вуза был активным участником «национально-освободительного движения», которое ставило целью выход Грузии из состава СССР. После обретения Грузией независимости принимал участие в боях в Абхазии, за что был награжден Орденом Вахтанга Горгасали. С 1997 по 2001 годы учился в США, где окончил школу правоведения Университета штата Джорджии.

Политическая карьера Ники (Николоза) Руруа началась в 2001 году с активного сотрудничества с командами Зураба Жвания и Михаила Саакашвили. Он был участником революции роз, после которой стал депутатом парламента шестого созыва. В 2009 году был назначен министром культуры и охраны памятников Грузии и занимал этот пост до 25 октября 2012 года (до передачи власти победившей на выборах 2012 года коалиции «Грузинская мечта»).

Руруа считается в Грузии основателем Музея советской оккупации, который открылся в Тбилиси в 2006 году.