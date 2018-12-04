ДНР назвала возможную дату обмена пленными с Украиной

Донецк, , 20:07 — REGNUM Донецкая Народная Республика на заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы в Минске предложила Украине провести обмен пленными 27 декабря, заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова, сообщает 4 декабря «Донецкое агентство новостей».

По ее словам, ДНР предложила провести обмен пленными в формате «всех установленных на всех установленных».

Напомним, последний обмен пленными между Луганской и Донецкой Народными Республиками (ЛНР и ДНР) с одной стороны и Украиной с другой проводился 27 декабря 2017 года. Тогда Донецк принял 160 человек, а ДНР отправила на Украине 57 пленных. К сожалению, после этого Украина никак не развивала вопрос о следующем обмене.

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