Госдеп США: «Северная Македония» вступит в НАТО в 2020 году

Сараево, , 20:05 — REGNUM Соединенные Штаты рассчитывают, что балканская республика, ранее известная как Македония, вступит в НАТО к середине 2020 года, 4 декабря передает агентство Reuters.

«Я думаю, у нас нет оснований сомневаться: Северная Македония может стать 30-м членом НАТО уже через 18 месяцев», — заявил журналистам в Сараево помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая югославская республика Македония не могла вступить в НАТО и ЕС 25 лет из-за споров о своем названии с соседней Грецией. В ближайшее время страна будет переименована в «Северную Македонию».

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