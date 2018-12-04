Черно-белый мир литовской пропаганды

Ярас Валюкенас, , 19:37 — REGNUM

Современную литовскую элиту, характеризуют не только уже ставшие привычными двойные стандарты, но лицемерный подход к собственной истории. Поражает цинизм, с которым государство выносит приговоры как отдельным людям, так и целым историческим периодам. Я уже не раз говорил о том, что в Литве умышленно насаждается неприязнь на национальной почве, которая в любой момент, в определенных условиях, может перерасти в ненависть между различными национальными группами. Многие забывают о том, что попытка разрушить до основания старый мир, а на его обломках построить новый, уже была в недавней нашей истории. Хочу обратить внимание на один немаловажный факт, за основу строительства нового литовского государства был выбран один из самых трагических периодов истории 40−50-х годов двадцатого века. Многовековая история Великого княжества Литовского (ВКЛ), история Российской империи и советский период предстают в глазах молодого поколения или в искаженном виде, или исключительно в черных тонах. Жесткая пропагандаё в сознании людей рисует картину вечной борьбы литовцев за выживание и независимость своей страны. По этой причине современная Литва стремительно теряет все разнообразие красок и уже больше напоминает старую черно-белую фотографию прошлого столетия. Что бы понять причину происходящих в Литве событий, нам придется вновь окунутся в историю. В данной публикации я хочу рассмотреть несколько исторических фактов.

Литва и Россия — общие корни

Великое княжество Литовское имело очень важное значение в становлении средневековой Руси, а затем и Российской империи. Я не историк, некоторые исторические факты дореволюционной Литвы мне стали известны в первую очередь от отца и деда. Ранее я уже упоминал о памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде, на котором изображены великие литовские князья Гедимин, Ольгерд, Витовт и Кестут. На более глубокое изучение литовской истории меня подтолкнул поиск происхождения моего имени, данного мне при рождении. Имя «Ярас» отсутствует на только в современной Литве, но и в остальном мире. Отец говорил, что это имя очень древнее и принадлежало одному из князей Великого княжества Литовского. Данный факт смог подтвердить лишь один литовец, он был католический священник, организовавший в Караганде свой приход, после освобождения из лагеря в 1956 году. Дальнейшие поиски ни к чему не привели, но в этом появились и свои плюсы, я познакомился со многими интересными людьми и понял значение многих событий, происходящих в современной Литве и мире.

Формирование ВКЛ началось с середины тринадцатого века при князе Миндовге, к концу этого века, с приходом князя Гедимина, формирование государственности было завершено. В дореволюционной России династию Гедиминовичей (в литовской интерпретации род Гедиминаса) почитали наравне с Рюриковичами. Они по праву считались первыми собирателями земель российских. Обе жены князя Гедимина, Ольга и Ева, были православными, своих сыновей он также женил на русских княжнах, все они были православной веры. Основные законы, правильнее сказать «Статут», своего рода конституция ВКЛ, были написаны на старославянском языке в 1529 году. Великое княжество Литовское представляло множество различных народностей, проживающих на территориях современных Белоруссии, России, Украины и части Молдавии. Если не углубляться в детали, коротко можно сказать так: процесс собирания Руси происходил одновременно в двух центрах, на западе и востоке. По сути, это были два альтернативных проекта создания России. Литовские князья так же строили Россию, как и московские. Отдельно нужно упомянуть о Великом князе литовском Ольгерде, князь жил в русских землях, был женат на русской, витебской княжне Марье Ярославне, потом на Ульяне Александровне из Твери. Ольгерд принял православие, и более того, перед самой смертью принял монашеский сан. Некоторые считают возможной ошибкой слияние в 1569 году литовских и польских земель в единое государство Речь Посполитую. Новое государственное образование не выдержало испытаний временем. 24 октября 1795 г. в столице Российской империи Санкт-Петербурге между Россией, Австрией и Пруссией был подписан договор о последнем разделе Речи Посполитой.

Приведенные выше факты — всего лишь маленькая частица общей нашей истории. Нужно понять, в действиях Запада, направленных против России, заложены сакральные смыслы, и основные их действия будут устремлены в первую очередь на уничтожение духовных и исторических скреп российской государственности. «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим: кто управляет настоящим, управляет прошлым» — в словах Джорджа Оруэлла заложен глубокий сакральный смысл. Православие, русский язык и общая история, это важнейшие стратегические направления в противостоянии Запада против России.

Двойные стандарты в международной и внутренней политике Литвы

Литовские власти давно лишь озвучивают мысли своих западных союзников, которым их статус в мировой политике не позволяет делать резких, а порой и глупых заявлений. Время реальных действий наступило в конце 2013 года на состоявшемся в Вильнюсе саммите «Восточного партнерства», тогда Виктор Янукович отказался подписывать соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Дальнейшее развитие событий на Украине привело к масштабной трагедии, последствия которой оценить невозможно и сегодня. Буквально с первых дней майдана в украинскую столицу потянулись и литовские общественники с призывами организовывать подобные «майданы» по всей территории Украины. Я не буду уточнять того, что ждало бы в демократической Литве подобных ораторов за призывы к свержению действующей власти, всем должно быть понятно. Для сравнения остановлюсь на двух уже исторических событиях, произошедших в Литве и на Украине.

После государственного переворота в Киеве референдум 2014 года по возвращению Крыма в состав России стал неизбежен. Несмотря на то, что подавляющие большинство граждан Крыма проголосовали за возвращение полуострова в состав России, в Литве и на Западе в целом этот факт признали грубейшим нарушением международного права. Немного позже президент Литвы Даля Грибаускайте назвала Россию чуть ли не террористическим государством. В связи с этим хочу вспомнить одно событие, произошедшее в Литве более 20 лет назад.

Актом о независимости Литвы от 11 марта 1990 г. Верховный Совет Литовской Республики восстановил независимость литовского государства. Акт гласил: «Выражая волю Народа, Верховный Совет Литовской Республики постановляет и торжественно провозглашает, что восстанавливается осуществление суверенных прав литовского государства»

Перефразирую высказывание американского публициста Патрика Бьюкенена об Украине и Крыме: если Литва имела право отделиться от СССР, почему у Крыма такого права нет?

Эти примеры демонстрируют истинное отношение и Литвы и Запада в целом к международному праву. С распадом СССР это право исчезло навсегда, точнее сказать, оно стало избирательным. Подобных примеров можно привести великое множество, но стоит ли повторять то, что уже известно всем.

Черно-белый мир литовской государственности

Сейм Литвы проголосовал за признание командира «лесных братьев» Адольфаса Раманаускаса Ванагаса фактическим главой Литовской республики. Откровенно говоря, я являюсь противником вынесения каких-либо приговоров людям, ушедшим в мир иной. Их души уже предстали перед Высшей судебной инстанцией и получили соответствующий приговор. Литовские элиты даже мертвым не дают покоя, вмешивая их в свои политические игры. Среди моих близких знакомых есть те, чьи семьи были убиты партизанами («лесные братья»), есть и те, чьи родственники были убиты сотрудниками НКВД, я уже не говорю о тех, кто сам или его родные прошли ссылки и лагеря ГУЛАГа. Все расценивают признание Ванагаса главой Литовской республики как очередную попытку внести раскол в литовское общество накануне президентских выборов. Особенно удивило всех присутствие на перезахоронении останков представителей бывшей советской номенклатуры, среди которых такие спорные в обществе фигуры, как Грибаускайте и Ландсбергис. По этому поводу хорошо высказалась одна пожилая женщина из бывших политзаключенных: «были бы живы те партизаны, вряд ли кому из присутствующих удалось бы выжить». В современной Литве молодежи навязывается черно-белый взгляд на послевоенный период государства, какие-либо краски и оттенки не допускаются: ты или за тех, или за тех, третьего не дано. В связи с этим хочу добавить некоторые цвета и оттенки в тот период времени, о которых умалчивает официальная литовская пропаганда.

Как я уже говорил, мой родной дядя по отцу участвовал в партизанском движении «лесные братья», мой отец на тот момент учился в Каунасской гимназии и был напрямую связан с партизанским движением. От него и многих моих знакомых я знаю немало историй того времени, есть среди них та, о которой я хочу рассказать в первую очередь, она сильно волновала отца до конца жизни. В 1941 году, когда в Каунасе начались массовые убийства евреев, наша семья забрала одну девочку-еврейку к себе на хутор. Я ничего не слышал о судьбе матери девочки, отец не хотел этого вспоминать, знаю только то, что отец девочки успел уйти в лес и принимал участие в войне на стороне советских партизан в лесах Белоруссии. Девочку в целях безопасности окрестили и дали ей имя Мария, всю войну она находилась на хуторе моих родных. Повилас со своим отрядом часто навещал этот хутор и прекрасно знал еврейскую семью этой девочки, знал он и то, что ее отец воюет против них. Несмотря на всё, девочку берегли и любили. В конце войны на хутор пришли уже красные партизаны, во главе которых был отец девочки Марии, он в присутствии всех встал на колени и целовал руки моей бабушке. Девочку забрали уже после войны, а спустя два года в Сибирь выслали и моих деда и бабушку. Я хочу сказать о том, что несмотря на всю жестокость того времени, некоторые люди, воевавшие по разные стороны, до конца оставались людьми. Подобных историй я слышал множество. Мир не терял красок даже в самые трагические отрезки своей истории.

Особо можно отметить и тот факт, что в те времена дети убитых литовских партизан и сотрудников советских структур практически никогда не попадали в детские дома и приюты, их, как правило, брали на воспитание обычные литовские семьи. Кроме всего, между партизанами и сотрудниками НКВД были распространены и устные договоры, по которым стороны обязались не трогать тех или иных людей. Договоры исполнялись обоими сторонами, благодаря этому были сохранены многие жизни. Если эту тему раскрывать еще глубже, то может открыться еще один немаловажный факт. После смерти Сталина и ареста Берии, который на тот момент курировал атомный проект и внешнюю разведку СССР, многое изменилось в отношениях между партизанами и органами уже МГБ. Агентурную сеть в партизанском движении, созданную при Берии, начали ликвидировать, и многие факты возможно навсегда останутся неизвестными. Лаврентий Берия предлагал Йонасу Жямайтису, лидеру литовских партизан, пост заместителя председателя Совета министров Литовской ССР. После ареста Берии Жямайтиса, к сожалению, расстреляли. Многие из бывших политзаключенных говорили прямо: советскую разведку после войны больше интересовали действия английских и американских спецслужб, чем само партизанское движение в Литве. Версию о том, что американцы использовали и предали партизан, я впервые услышал еще в Казахстане в шестидесятые годы прошлого столетия. Этой версии бывшие политзаключенные придерживаются и сегодня. Не думаю, что идея вновь использовать партизанское движение 1944—1957 годов в политических целях могла самостоятельно прийти в голову бывшей советской номенклатуре в Литве. Как-то лицемерно всё выглядит, а если провести аналогию с происходящими событиями на Украине, становится очевидным, что автор в обоих случаях один.

1946 год считается годом начала холодной войны между Западом и СССР, война между спецслужбами началась еще раньше. Ничего не изменилось с того времени, современная Литва и сегодня продолжает быть инструментом в большой геополитической игре.