В Киеве утверждают, что украинских граждан не пускают в Россию

Киев, , 19:35 — REGNUM Глава государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал утверждает, что российские пограничники в последние дни якобы перестали пускать украинских граждан на территорию РФ. Об этом он заявил в эфире телеканала UA TV.

Цигикал утверждает, что заявление российских властей о том, что они никак не будут ограничивать въезд украинских граждан на территорию РФ, является фейком. Глава госпогранслужбы Украины утверждает, что после того, как Киев ввел военное положение и запретил гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет въезжать на украинскую территорию, российские пограничники якобы без объяснения причин начали возвращать украинских граждан, пытающихся въехать в РФ, на территорию Украины.

«Это были группы до 40−50 человек, которые не могли проехать. Им не давали никаких документов о возврате», — утверждает Цигикал.

Он уверяет, что в том случае, когда украинские пограничники не пропускают через границу иностранца, в частности гражданина России, они составляют протокол с отметкой о возрасте, который выдается на руки.

«Здесь никакого правового поля у них нет. Без объяснения возвращают наших граждан», — сказал чиновник.

В целом Цигикал советует украинским гражданам отказаться от поездок в Россию.