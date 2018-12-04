Иран готов помочь России решить проблему газовых турбин большой мощности

Тегеран, , 19:27 — REGNUM 3 декабря министр энергетики Исламской Республики Ирана Реза Ардаканян заявил, что Иран готов начать сотрудничество «с крупной российской компанией по производству газотурбинных установок большой мощности». Название российской компании не оглашается, зато точно известно, какая из компаний Ирана готова пойти на такое сотрудничество.

Речь идет о группе компаний MAPNA (MAPNA Turbine Engineering & Manufacturing — газовые и паровые турбины, MAPNA Turbine Blade Engineering & Manufacturing — турбинные лопатки, MAPNA Generator Engineering & Manufacturing — генераторы, MAPNA Electric & Control Engineering & Manufacturing — контрольное оборудование), которая весной 2018 года успешно завершила разработку газовой турбины МАР2В, которая уже работает на электростанциях в Иране и в Ираке. 185 МВт мощности, КПД в 36% при использовании в одинарном цикле — показатели, которыми по праву гордятся иранские инженеры и конструкторы.

Производство газовых турбин большой мощности имеет для РФ стратегическое значение особенно в условиях западных санкций. Несмотря на это в России до сих пор не налажено производство газовых турбин большой мощности. Прототип российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М развалился на испытаниях в апреле 2018 года. После этого «Ростех» пригласил к участию в проекте «Силовые машины», которые запросили преференции от правительства: гарантий закупок 48 газовых турбин и 85% финансирования проекта. При этом «Силовые машины» планируют начать серийный выпуск турбины мощностью 170 МВт не ранее 2024 года и оценивают инвестиции в проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 15 млрд рублей.

Какую из российских компания MAPNA рассматривает в качестве потенциального партнера, какой будет реакция министерства энергетики и правительства России, станет известно позже.