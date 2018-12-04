Честное послание ямальского губернатора

Салехард, , 19:20 — REGNUM Петр Ненашев

Сегодня, 4 декабря, новый глава ЯНАО Дмитрий Артюхов впервые выступил с ежегодным посланием. Артюхов — самый молодой российский губернатор. Это уже проявилось в его управленческом стиле. Обозначая основы своей работы на ближайшие годы, он сосредоточился на конкретике. Это противоречит традиционным докладам губернаторов с демонстрацией роста «средней температуры по больнице». У главы Ямала иной подход — честность в озвучивании нерешённых вопросов, жёсткие требования к подчиненным и интерактивная коммуникация с населением. К примеру, основные темы для послания выбирали сами ямальцы, задавая губернатору вопросы в соцсетях. В результате громкие масштабные проекты, о которых так любят писать СМИ, были лишь кратко упомянуты в речи. Основное внимание Дмитрий Артюхов уделил адресным проблемам. По каждой из них он дал поручения заместителям и директорам своих департаментов.

Прямой диалог с ямальцами

Анонсируя послание, Дмитрий Артюхов несколько отступил от традиции своего предшественника. Он перенёс дату обращения с ноября на декабрь. Об этом решении новый глава Ямала сообщил на своей странице в Instagram. Глава региона предложил жителям региона самим выбрать ключевые темы для послания, а также для «прямой линии» на телевидении. «Буду опираться на вопросы, которые волнуют вас», — подчеркнул Артюхов.

На этот призыв только в Instagram откликнулись 266 пользователей. Выяснилось, что большая часть вопросов касается жилья, транспорта и дорог, здравоохранения и инфраструктуры. Такой акцент совпадает с ключевыми расходами регионального бюджета — в ближайшие три года около 80% средств казны пойдёт именно на социальные цели. Тем не менее, это не отменяет сложности стоящих перед регионом проблем.

Жилищный вопрос

Традиционно самая острая проблема для Ямала — это жильё. Как отметил в послании Дмитрий Артюхов, жителям региона нужно как переселение из аварийного фонда, так и увеличение доступности жилья.

«Необходимо признать: в последнее время темпы возведения нового жилья стали снижаться. Отчасти это связано с изменениями в законодательстве. Что не снимает с нас задачу не только наверстать упущенное, но и увеличить количество нового жилья. Через пять лет объёмы должны вырасти на треть — мы планируем выйти на цифру в 310 тыс. квадратных метров жилья. Это более 5,5 тыс. новых квартир ежегодно», — заявил губернатор ЯНАО.

Существующего набора мер недостаточно, подчеркнул Артюхов. Поэтому правительство будет наращивать адресную поддержку населения. Так, финансирование по программе приобретения жилья для молодых семей увеличится втрое. В результате в 2019—2021 годах примерно 2 тыс. молодых семей смогут приобрести новые квартиры. Сама субсидия вырастет на 10% — до 40% от стоимости недвижимости.

Помимо этого, появится новая мера поддержки — для ценных специалистов. Речь идёт о врачах, учителях, спортивных тренерах, социальных работниках и всех, кто трудится в области культуры и молодёжной политики. Субсидию смогут получить и профессионалы высокой квалификации, которые приезжают на территорию округа и готовы здесь остаться.

На Ямале также предусмотрена льготная ипотека, ставки по которой фактически в два раза ниже среднероссийских. В зависимости от суммы первого взноса, льготные ставки начинаются от 5,5%.

Власти также опробуют новый формат для тех жителей, которые не собираются покупать недвижимость — строительство арендного жилья. Пилотные проекты будут запущены в Новом Уренгое и Губкинском.

В целом, по словам Дмитрия Артюхова, комплекс мер позволит 10,5 тыс. ямальских семей обрести новый дом в ближайшие три года.

Здравоохранение

Ещё один актуальный для ямальцев вопрос — повышение качества медицинских услуг.

«В ближайшие три года мы планируем ввести в эксплуатацию шесть новых больниц и поликлиник. Строительство ещё 12-ти учреждений здравоохранения закончим в течение пяти лет, в том числе поликлинику в Ноябрьске, педиатрический комплекс в Губкинском и участковую больницу в Антипаюте», — уточнил в послании губернатор ЯНАО.

Отдельное внимание планируется уделить оснащению медучреждений. Так, на Ямале будет сформирован полноценный центр для борьбы с онкологией. В следующем году будет полностью закрыта потребность в оборудовании для ЛОР-кабинетов во всех поликлиниках округа.

Будет расширена доступность медпомощи для тундровиков. К губернатору обратились жители Тазовского района с просьбой построить новый медицинский городок. Как заверил Дмитрий Артюхов, его начнут строить уже в следующем году.

Забота о северных народах

Забота о коренных народах Севера также остаётся важным вопросом для жителей Ямала. В прошлом году в ЯНАО появилась «народная программа» — ямальцы определили основные направления для повышения уровня жизни тундровиков.

В этом году началась реализация этой программы. Был сформирован специальный жилой фонд для особо нуждающихся семей из числа коренных жителей — пенсионеров, ветеранов и инвалидов, которые ранее вели кочевой образ жизни. Первые квартиры были приобретены в Яр-Сале, в следующем году добавится жильё в посёлке Тазовский, уточнил Дмитрий Артюхов.

Однако губернатор не побоялся публично признать — регион оказался в сложной ситуации, экономика оленеводства уже не способна удовлетворить растущие потребности людей. Традиционное хозяйство не приносит коренному населению нужного дохода. А экологическая ёмкость тундры ограничивает возможности роста поголовья оленей.

«В результате семьи тундровиков оказываются за чертой бедности, а в национальных посёлках растёт количество безработных. Уже в следующем году нам предстоит принять решение, каким путём мы пойдём и что предпримем, чтобы повысить благосостояние коренного населения и сохранить экологический баланс», — сказал Артюхов.

Благосостояние коренных народов — основополагающий для региона вопрос. В этом свете именно он может стать одним из основных в повестке региона на ближайшие годы. Стратегически важный сегмент работы Дмитрий Артюхов делегировал одному из самых опытных членов своей команды — вице-губернатору Ирине Соколовой.

«Поручаю вице-губернатору Ирине Соколовой организовать эту очень важную работу в честном диалоге со всеми тундровиками», — заявил губернатор ЯНАО в послании.

Транспортная синергия

Ещё одна традиционно острая для региона проблема — транспортная доступность. Как отметил в послании губернатор ЯНАО, улучшения требует вся дорожная сеть округа.

«Впервые в истории округа деньги на содержание и ремонт улиц заложены в полном объёме. Ссылаться на недофинансирование больше не получится. Ямальцы должны почувствовать качественные изменения дорог, которыми они пользуются», — пообещал глава ЯНАО.

В следующие два года наземное сообщение региона улучшится. Так, завершение строительства трассы «Надым — Салехард» соединит запад и восток округа. Предусмотрена реконструкция дорог и строительство развязок возле крупных населённых пунктов — Нового Уренгоя и Ноябрьска. В декабре начнётся строительство километрового моста через реку Пур — этот проект позволит связать южные территории Ямала с арктической развивающейся частью.

Развитие получило и авиасообщение на Ямале. За минувший год в регионе в три раза выросло число субсидированных рейсов. А в следующем году в списке направлений появятся курорты на юге России. Также ожидается обновление самого крупного российского арктического авиаузла — аэропорта Нового Уренгоя.

Диалог продолжится

На губернаторском послании коммуникация с населением не закончится. Напротив, далее ожидается «прямая линия» на телевидении, в ходе которой Дмитрий Артюхов ответит на вопросы жителей региона. Этот формат диалога с населением пользуется большим спросом — год назад ямальцы направили губернатору около 600 вопросов. Точная дата «прямой линии» в этом году пока не названа. Ожидается, что она пройдёт в конце декабря.

Петр Ненашев