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В МВД сообщили об упрощении предоставления украинцам гражданства РФ

Политика

До 30% участников госпрограммы переселения соотечественников — граждане Украины

Москва, 4 декабря 2018, 19:13 — REGNUM  Министерство внутренних дел России планирует упростить для украинцев процедуру получения российского гражданства, сообщает 4 декабря ТАСС со ссылкой на врио главы Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентину Казакову.

По информации агентства, такой законопроект уже поступил в Госдуму на рассмотрение. Упрощение процедуры будет касаться нескольких категорий иностранных участников российской госпрограммы переселения соотечественников.

Валентина Казакова подчеркнула, что не менее 30% участников этой госпрограммы являются гражданами Украины. По ее словам, законопроект предполагает предоставить президенту России полномочия определять для отдельных категорий людей порядок и процедуру приобретения российского гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 декабря президент России Владимир Путин заявил, что введение властями Украины военного положения и связанных с ним ограничений для граждан Украины не спровоцирует власти РФ на ответные ограничительные шаги против украинских граждан. Наоборот, российские власти готовы упростить для них получение российского гражданства.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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