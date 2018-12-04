Для Порошенко организовали «информационный кокон» — эксперт

Киев, , 19:00 — REGNUM Украинский политолог Юрий Романенко считает, что окружение президента Украины Петра Порошенко организовало для него «теплую ванну» и «информационный кокон». Об этом Романенко написал на своей странице в Фейсбуке, комментируя заявления Порошенко на встрече с военными.

Он выразил опасения, что Порошенко закончит свои президентские дни также, как и четвертый президент Виктор Янукович.

«Сейчас на ICTV выступает Порошенко, и это очень печальное зрелище. Всё именно так и есть. Он верит в то, что говорит, а студия послушно поддакивает о воодушевлении масс, о том, что армия не справляется с потоком желающих и вообще, как всё хорошо. Это тёплая ванна в чистом виде. Именно так закончил свои президентские дни Янукович. Тёплый информационный кокон, окружение, поддакивающее, как всё хорошо, и известный финал», — написал Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря президент Порошенко во время посещения военных учений в Черниговской области заявил о высоком боевом духе и желании резервистов первой очереди пройти подготовительные сборы.

«Сейчас пройдет обучение резерва первой очереди. Он состоит из бойцов, которые прошли АТО, которые имеют боевой опыт, которые приписаны к соответствующим бригадам. Сегодня мы видим определенные знаки, когда военкомат запросил 30 бойцов для обучения, а пришло 165 с рюкзаками, готовые в любую минуту стать на защиту Украины. Это очень хорошая характеристика уровня готовности украинцев защищать собственную землю», — сказал Порошенко.