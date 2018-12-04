Крыму продлят переходный период оформления прав собственности на землю

Москва, , 18:57 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Белик («Единая Россия») сообщил о внесении в нижнюю палату парламента законопроекта, продлевающего переходный период, при котором действует упрощенная процедура оформления прав собственности на земельные участки, в том числе садовых и дачных товариществ, продление переходного периода для гаражных кооперативов, а также для юридических лиц, владеющими земельными участками на правах аренды, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

«Принятие данного законопроекта позволит тысячам севастопольцев избежать сложнейшей процедуры оформления прав собственности на свои земельные участки», — отметил Белик.

Особенности регулирования этих отношений на территориях Крыма и Севастополя заключается в том, что переход от украинской сферы законодательства в российское правовое поле занимает от полугода до нескольких лет для каждого жителя, указал парламентарий.

Также, по его словам, необходимость продления срока вызвана осуществлением дорогостоящих и длительных мероприятий, которые в целом в Российской Федерации завершены, а на территории Крыма и города Севастополя либо находятся на стадии завершения, либо еще на стадии разработки.

«Например, подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования в Севастополе запланирована как в 2017, так и в 2018 году в рамках ФЦП, однако до сих пор это мероприятие не выполнено», — указал Белик в Facebook.

Например, продолжил он, в информационных системах города Севастополя учтено 3336 договоров аренды земельных участков, с заявлением об их переоформлении обратились 1431 заявителей, переоформлено в соответствии с требованиями земельного законодательства Российской Федерации только 396 договоров аренды, то есть 10% от того количества, которые хотели бы переоформить свои документы.

«Если говорить в целом по ситуации, процедура завершения оформления (переоформления) прав граждан и юридических лиц на земельные участки реализована в лучшем случае на 50%, в то время как реализация отдельных механизмов, и вовсе находится на начальной стадии», — привел данные депутат.