Киев объявил в розыск восьмерых граждан РФ из-за инцидента в Чёрном море

Киев, , 18:39 — REGNUM Генпрокуратура Украины объявила в розыск восьмерых граждан России, причастных к задержанию и аресту членов экипажей кораблей ВМС Украины, нарушивших российскую границу в Керченском проливе. Об этом 4 декабря сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

По её словам, в розыск объявлены глава управления ФСБ России по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, замруководителя Пограничной службы ФСБ Геннадий Медведев, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин и ещё пять офицеров, в числе которых командиры судов, которые были задействованы в задержании украинских кораблей.

Пресс-секретарь сообщила, что судом на Украине вынесено постановление о задержании указанных лиц с последующим рассмотрением вопроса об избрании для них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также, по словам Сарган, в ближайшее время в Киеве планируют предъявить обвинения ещё десятерым служащим Черноморского флота, ВКС и Пограничной службы России «от младшего офицерского состава до генералов».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе были задержаны три украинских военных корабля, которые грубо вторглись в территориальные воды России и отказывались подчиняться законным требованиям российских пограничников. 24 человека, находившиеся на кораблях, в том числе два сотрудника СБУ, были арестованы на два месяца по решению суда в Симферополе, а затем доставлены в московский СИЗО «Лефортово».

Военная прокуратура Украины возбудила встречное уголовное дело после инцидента в Чёрном море по нескольким статьям, в том числе «Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны».

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