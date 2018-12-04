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Сальвини рассказал о спецоперации полиции и едва не помешал ей

Политика

Министр внутренних дел Италии поблагодарил полицейских за арест членов преступного сообщества — и этим едва не помешал их арестовать

Сальвини рассказал о спецоперации полиции и едва не помешал ей
ulleo
Итальянская полиция

Турин, Италия, 4 декабря 2018, 18:31 — REGNUM  Прокурор Турина Армандо Спатаро обратился с призывом к министру внутренних дел Маттео Сальвини не обнародовать информацию о полицейских спецоперациях преждевременно, сообщает информагентство Askanews во вторник, 4 декабря.

Ранее во вторник Сальвини (регулярно сообщающий читателям своих блогов об успехах полиции в борьбе с преступностью) рассказал в Twitter о спецоперации против нигерийской мафии в Турине. Он поблагодарил правоохранителей за блестящую работу.

Сообщение Сальвини появилось тогда, когда операция еще продолжалась, что могло поставить под угрозу ее завершение, отметил прокурор. Он призвал Сальвини избегать подобного преждевременного «раскрытия информации» в дальнейшем.

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Политическая жизнь Италии
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