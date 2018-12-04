Сальвини рассказал о спецоперации полиции и едва не помешал ей

Турин, Италия, , 18:31 — REGNUM Прокурор Турина Армандо Спатаро обратился с призывом к министру внутренних дел Маттео Сальвини не обнародовать информацию о полицейских спецоперациях преждевременно, сообщает информагентство Askanews во вторник, 4 декабря.

Ранее во вторник Сальвини (регулярно сообщающий читателям своих блогов об успехах полиции в борьбе с преступностью) рассказал в Twitter о спецоперации против нигерийской мафии в Турине. Он поблагодарил правоохранителей за блестящую работу.

Сообщение Сальвини появилось тогда, когда операция еще продолжалась, что могло поставить под угрозу ее завершение, отметил прокурор. Он призвал Сальвини избегать подобного преждевременного «раскрытия информации» в дальнейшем.