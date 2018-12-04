Вторник, 4 Декабря 2018 года
19:33:40 МСК

В Армении обнаружен чёрный ящик разбившегося СУ-25

Политика

В результате крушения самолета погибли оба пилота: летчик первого класса подполковник Армен Бабаян и летчик третьего класса Мовсес Манукян

В Армении обнаружен чёрный ящик разбившегося СУ-25
Иллюстрация:  azatutyun.am
Место крушения самолёта

Гюмри, Армения, 4 декабря 2018, 18:02 — REGNUM  Следственный комитет Армении выясняет причины крушения самолета Су-25 ВВС Армении.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, по предварительным данным, авиационный инцидент произошел около 10:20 часов 4 декабря в районе населенного пункта Караберд около города Маралика в Ширакской области на севере Армении. В результате крушения самолета погибли оба пилота: летчик первого класса подполковник Армен Бабаян и летчик третьего класса Мовсес Манукян. Возбуждено уголовное дело.

«Предпринимаются следственные, судебные и другие необходимые мероприятия по выявлению причин аварии, при исследовании места происшествия был обнаружен черный ящик. О результатах расследования будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении после крушения Су-25 начато следствие

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить