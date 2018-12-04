В Армении обнаружен чёрный ящик разбившегося СУ-25

Гюмри, Армения, , 18:02 — REGNUM Следственный комитет Армении выясняет причины крушения самолета Су-25 ВВС Армении.

Как сообщает пресс-служба СК Армении, по предварительным данным, авиационный инцидент произошел около 10:20 часов 4 декабря в районе населенного пункта Караберд около города Маралика в Ширакской области на севере Армении. В результате крушения самолета погибли оба пилота: летчик первого класса подполковник Армен Бабаян и летчик третьего класса Мовсес Манукян. Возбуждено уголовное дело.

«Предпринимаются следственные, судебные и другие необходимые мероприятия по выявлению причин аварии, при исследовании места происшествия был обнаружен черный ящик. О результатах расследования будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

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