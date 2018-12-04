Президент Киргизии сменил послов в Китае, в Узбекистане и в Таджикистане

Бишкек, , 18:02 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков произвел ряд перестановок в руководстве дипломатических представительств республики в Китае, в Монголии, в Узбекистане и в Таджикистане. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 4 декабря.

Киргизстанский лидер подписал указ об освобождении Азамата Усенова (зять бывшего мэра Бишкека Албека Ибраимова — прим. ИА REGNUM ) от должности посла Киргизии в Китае и Монголии по совместительству. В чем причина замены Усенова на другого дипломата, и кто займет этот пост вместо него, не уточняется.

Также президент освободил Максата Тентимишова от должности генерального консула в китайском городе Гуанчжоу, назначив на этот пост Искендера Орусбаева, ранее работавшего на должности заведующего отделом в департаменте восточных стран МИД Киргизии.

Помимо этого глава государства подписал указы об освобождении Мирослава Ниязова от должности посла в Таджикистане и назначении на этот пост Джаныша Рустенбекова, в течение последних четырех лет проработавшего руководителем дипмиссии в Туркмении.

Кроме того президент Жээнбеков назначил послом в Узбекистане Ибрагима Джунусова, освободив его от должности посла Киргизии в Турции, которую он занимал последние четыре года.