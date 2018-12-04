Ушаков рассказал, о чём Путин будет говорить с Мадуро

Москва, , 18:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящих переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро намерен обсудить, в том числе, развитие двусторонних торговых связей. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Предстоящие переговоры нацелены на укрепление и развитие отношений стратегического партнёрства, которые существуют между Россией и Венесуэлой», — сказал Ушаков.

Также он проинформировал, что лидеры двух стран будут обсуждать конкретные вопросы дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей между Россией и Венесуэлой.

Помимо прочего, российский лидер в ходе переговоров намерен подтвердить приверженность Москвы поддержке мирного урегулирования разногласий в Венесуэле.