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Ушаков рассказал, о чём Путин будет говорить с Мадуро

Политика

Президент Венесуэлы летит в Москву

Ушаков рассказал, о чём Путин будет говорить с Мадуро
Путин Мадуро

Москва, 4 декабря 2018, 18:01 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин на предстоящих переговорах с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро намерен обсудить, в том числе, развитие двусторонних торговых связей. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

«Предстоящие переговоры нацелены на укрепление и развитие отношений стратегического партнёрства, которые существуют между Россией и Венесуэлой», — сказал Ушаков.

Также он проинформировал, что лидеры двух стран будут обсуждать конкретные вопросы дальнейшего развития торговых и инвестиционных связей между Россией и Венесуэлой.

Помимо прочего, российский лидер в ходе переговоров намерен подтвердить приверженность Москвы поддержке мирного урегулирования разногласий в Венесуэле.

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Внешняя политика России
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